به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، به مناسبت هفته ازدواج و جوانی جمعیت و همزمان با ایستادگی مردم در خیابان‌ها، چهار زوج لرستانی در قلب تجمع باشکوه مردم خرم‌آباد پیوند آسمانی خود را جشن گرفتند.

استاندار لرستان در این مراسم گفت: این پیوند‌ها در روز عید قربان، نماد تعهد نسل جوان به آرمان‌های انقلاب و مسئولیت‌پذیری در ساختن آینده‌ای درخشان است.

سید سعید شاهرخی افزود: این گونه ازدواج‌ها، اوج روحیه انقلابی است که جوانان در به یادماندنی‌ترین لحظات زندگی هم، پای کار ایران ایستاده‌اند.

به گفته استاندار به هر زوج مبلغ ۱۱۴ میلیون تومان اعطا می‌شود.