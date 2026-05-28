آیین تکریم و تجلیل از خانوادههای ۳۶ شهید جنگ تحمیلی سوم استان بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این مراسم که با مشارکت دفتر آیتالله العظمی سیستانی و بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر برگزار شد، استاندار بوشهر ضمن گفتوگو با فرزندان و همسران شهدا برای آنان آرزوی صبر و شکیبایی و از مقام شامخ شهیدان جنگ رمضان تجلیل کرد.
استاندار بوشهر در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مردم استان بوشهر در دین داری مشهور و در برنامههای فرهنگی، اجتماعی و دینی، حضوری پررنگ دارند، بیان کرد: ارادت ویژه به ائمه اطهار بویژه مولی الموحدین، حضرت امام حسین و امام رضا علیهم السلام از ویژگیهای خاص مردم استان است.
ارسلان زارع افزود: استان بوشهر در جنگ تحمیلی سوم، آسیبهای زیادی دیده و بویژه مراکز غیر نظامی و اقتصادی استان مورد هجوم دشمن آمریکایی- صهیونیستی قرار گرفت و شهدای والامقامی تقدیم نظام اسلامی شد.
وی گفت: تقدیر و تکریم حضرت آیتالله العظمی سیستانی از خانوادههای معزز شهدای جنگ تحمیلی سوم اقدامی ارزشمند است.
محمد حیدری مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان بوشهر نیز بیان کرد: در جنگ رمضان، ۵۸ نفر در استان بوشهر به درجه رفیع شهادت نائل آمدند که ۳۶ نفر اهل استان بوشهر بودهاند.