پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه تهران بزرگ با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان اگر مرتکب خطایی شوند، در کمترین زمان ممکن با واکنشی قاطع مواجه خواهند شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سردار حسن حسنزاده در مراسم یادبود شهید پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمنان بارها تجربه کردهاند که اگر مرتکب خطایی شوند، در کمترین زمان ممکن با واکنش قاطع، قطعی، اثرگذار و تمامکننده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه خواهند شد.
وی افزود: امروز نیروی دریایی، نیروی هوافضا و تمامی مجموعههای دفاعی ارتش و نیروهای مسلح در اوج آمادگی قرار دارند و سازوکارها بهگونهای طراحی شده که در کوتاهترین زمان ممکن توان پاسخ به هرگونه اقدام دشمن وجود دارد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ در ادامه درباره آمادگی سپاه تهران پس از جنگ 12 روزه، گفت: ما پیش از جنگ نیز با توجه به تجربیات گذشته، روند ارتقای آمادگیها را آغاز کرده بودیم و پس از جنگ اخیر، هماهنگیها و تعاملات میان بخشهای مختلف بیش از گذشته تقویت شد.
سردار حسنزاده با بیان اینکه سپاه و بسیج تهران طی سالهای اخیر تمرکز ویژهای بر آمادگی همهجانبه در برابر جنگ ترکیبی دشمن داشتهاند، تصریح کرد: در حوزه امنیت داخلی، امنیت شهری، پدافند و دیگر عرصهها، بسیج و سپاه تهران در تعامل با نیروی انتظامی و سایر نیروهای نظامی عملکرد موفقی داشتند و اجازه ندادند اهداف دشمن محقق شود.
وی با اشاره به حملات رژیم صهیونیستی علیه برخی مراکز و پایگاههای بسیج، گفت: دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن مراکز بسیج و اماکن مرتبط، توان و انگیزه نیروهای مردمی کاهش پیدا میکند، اما نتیجه کاملاً معکوس بود و حضور بسیجیان در صحنه گستردهتر و مؤثرتر شد.
فرمانده سپاه تهران بزرگ ادامه داد: در جریان جنگ، هر زمان یکی از نیروهای بسیجی در ایستهای بازرسی یا مأموریتها به شهادت میرسید، عزم و انگیزه سایر نیروها برای حضور در میدان بیشتر میشد و حتی مردم نیز درخواست حضور و کمک داشتند.
سردار حسنزاده با تأکید بر اینکه فرهنگ عاشورایی عامل اصلی پایداری و افزایش انگیزه نیروهای مردمی است، اظهار کرد: دنیا بار دیگر مشاهده کرد که هرچه تعداد شهدا بیشتر میشود، ارادهها برای حضور در صحنه قویتر و گستردهتر خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از توقف درگیریها، رزمایشها و آموزشهای جدید مبتنی بر تجربیات اخیر آغاز شد و امروز آمادگی سپاه و بسیج برای واکنش، مقابله و برقراری امنیت در سختترین شرایط، به مراتب بیشتر و قویتر از گذشته است.