استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
علاجبخشی سد قیصرق نماد مشارکت مردم و دولت
استاندار آذربایجانشرقی با اشاره به بهرهبرداری کامل و علاجبخشی سد قیصرق در شهرستان سراب این طرح را از مصادیق موفق مشارکت دولت و مردم دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
بهرام سرمست در آیین بهرهبرداری کامل و تحقق علاجبخشی سد قیصرق سراب، این طرح را یکی از زیرساختهای مهم و اثرگذار منطقه عنوان کرد و اظهار داشت:به سرانجام رسیدن این طرح جلوهای روشن از همافزایی دولت و مردم در مسیر توسعه و پاسخگویی به مطالبات به حق مردم منطقه است.
وی با اشاره به اینکه این طرح در جریان سفر وزیر نیرو به شهرستان سراب در زمره وعدههای مهم حوزه آب قرار گرفته بود افزود:امروز با تکمیل عملیات علاجبخشی و بهرهبرداری کامل از سد قیصرق یکی از وعدههای مهم دولت در این شهرستان محقق شده است.
استاندار آذربایجانشرقی با تاکید بر اهمیت مشارکت مردمی در اجرای این طرح تصریح کرد:از مجموع ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده برای این طرح ۲۰ میلیارد تومان با مشارکت مردم و ذینفعان تامین شده که این میزان همراهی، اقدامی ارزشمند، قابل توجه و نشاندهنده اعتماد و احساس مسئولیت مردم منطقه نسبت به حفظ و بهرهبرداری از این سرمایه آبی است.
سرمست همچنین از تلاشهای مدیر عامل شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی، تشکلهای آببران و پیگیریهای موثر و مستمر نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی در به ثمر رساندن این طرح قدردانی کرد و گفت: هماهنگی و همراهی میان دستگاههای اجرایی، نمایندگان مردم و بهرهبرداران محلی نقش تعیینکنندهای در تسریع روند تکمیل این طرح داشته است.
وی در ادامه با تاکید بر ضرورت صیانت از این ظرفیت ایجادشده خاطرنشان کرد: بهرهبرداری از سد قیصرق، آغاز مرحلهای مهمتر در مدیریت منابع آب منطقه است و باید با نگهداری صحیح، مدیریت بهینه منابع آبی و توسعه الگوهای نوین آبیاری بیشترین بهرهوری ممکن از این طرح حاصل شود.
استاندار آذربایجانشرقی افزود:امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که در کنار توسعه زیرساختهای تامین آب، مصرف این منبع ارزشمند نیز به صورت علمی، دقیق و مبتنی بر الگوهای نوین مدیریت شود تا منافع این طرح در بلندمدت برای مردم منطقه پایدار بماند.
مجید نصیرپور نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی نیز در آیین بهرهبرداری کامل از سد قیصرق، همافزایی ارکان حاکمیت و مشارکت مستقیم ذینفعان را در تحقق این طرح بسیار ارزشمند خواند و تاکید کرد: در شرایط فعلی به ثمر رسیدن این طرح با وجود محدودیتها و شرایط خاص کشور حاصل مودت و همدلی میان دولت، مجلس و مردم است و این توفیق را باید یکی از مظاهر بارز حضور میدانی دولت برای حل مشکلات دانست.
وی با قدردانی از توجه ویژه شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی به دغدغههای آبی مردم منطقه، به مقایسه اعتبارات هزینه شده پرداخت و اظهار داشت:در حالی که کل اعتبارات تملک دارایی شهرستان سراب در سال گذشته ۱۶۲ میلیارد تومان بود، شرکت آب منطقهای آذربایجانشرقی با اجرای طرحهای کنترل سیلاب، بازگشایی مسیرها و پیشگیری از خسارات احتمالی به تنهایی بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان در بخش آب این شهرستان هزینه کرده است که نشان از عزم جدی برای توسعه زیرساختهای سراب دارد.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی ضمن تمجید از اهالی منطقه که در مشارکت مالی و اجرایی این طرح پیشقدم شدهاند از پیگیری مطالبات آنها خبر داد و گفت:در راستای حمایت از کشاورزان و بهرهبرداران، پیگیریهای لازم جهت دریافت تسهیلات بانکی برای ذینفعان در دستور کار قرار دارد تا فشار مالی بر مردم به حداقل برسد.
نصیرپور با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف، خواستار عمل به تعهدات به موقع از سوی کشاورزان شد و خاطرنشان کرد: امروز که زیرساخت تامین آب مهیا شده است، کشاورزان عزیز باید با حرکت جدی به سمت بهرهوری و استفاده از روشهای نوین آبیاری از این منبع با ارزش صیانت کنند تا شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد کشاورزی در منطقه باشیم.