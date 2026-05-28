استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در طرح توسعه استفاده از انرژی خورشیدی، ۴۰۰ مدرسه استان به پنل‌های خورشیدی مجهز می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی در آئین افتتاح مدرسه شش کلاسه شهید افراشته روستای دارشاهی با حضور معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش، گفت: در طرح نهضت عدالت آموزشی ۲۱۸ مدرسه برای استان هدف‌گذاری شده بود که از این تعداد ۲۱۰ مدرسه تکمیل یا در حال ساخت و تکمیل هستند.

وی افزود: پیشرفت مدارس طرح نهضت عدالت آموزشی در استان ۷۶ درصد و در رتبه پنجم کشوری قرار داریم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدرسه شش کلاسه شهید افراشته روستای دارشاهی با اعتباری بالغ بر ۱۳ میلیارد تومان با زیربنای ۳۳۵ مترمربع ساخته شده و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.