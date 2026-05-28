اداره کل هواشناسی استان تهران ضمن اشاره افزایش دمای هوای تهران طی امروز و فردا (۷ و ۸ خردادماه) نسبت به وزش باد شدید و وقوع رگبار و رعد و برق در تهران هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران طی دو روز آینده، روند افزایش دما و روز شنبه نیز کاهش دما مورد انتظار است.

اداره‌کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار زردرنگ آورده است: در بعضی ساعات وزش باد نسبتا شدید تا شدید در مناطق شمالی استان تهران همچنین وزش باد شدید تا خیلی شدید در نیمه‌جنوبی، مناطق غربی، مرکزی و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها پیش‌بینی می شود.

حاکمیت این شرایط جوی از جمعه تا یکشنبه (۸ تا ۱۰ خرداد ) در استان تهران به ویژه نیمه جنوبی، مناطق غربی، مرکزی و ارتفاعات دور از انتظار نیست.

در این شرایط جوی احتمال سقوط برخی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، در مناطق جنوبی، غربی و مرکزی گاهی خیزش گرد و خاک و کاهش شعاع دید و کیفیت هوا، امکان گسترش گرد و خاک از استان‌های همجوار و محدودیت دید و کاهش محسوس کیفیت هوا به‌ویژه در مناطق غربی و جنوبی، امکان رخداد طوفان گردوخاک به‌خصوص در نوار جنوبی و غربی استان و افزایش محسوس دما طی پنج شنبه تا جمعه وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران، احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، استقرار نیافتن در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و هواپیماهای سبک و بالگرد، تردد نکردن و توقف کنار درختان و سازه های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی، احتیاط در نواحی کوهستانی و پرهیز از صعود به ارتفاعات بالادست در قله‌ها، استفاده از ماسک بهداشتی در بخش‌های متاثر از گردوخاک را توصیه می‌کند.

اداره کل هواشناسی در ادامه این هشدار از فعالیت سامانه بارشی نیز خبر داد. بر این اساس در بعضی ساعات بارش باران و گاهی رگبار و رعدوبرق در سطح استان به‌ویژه نیمه شمالی پیش‌بینی می‌شود. حاکمیت این شرایط جوی از ظهر جمعه تا اواخر وقت جمعه (۸ خردادماه) دور از انتظار نیست.

در این شرایط جوی احتمال لغزندگی خیابان‌ها و جاده‌ها به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، گاهی مه و کاهش شعاع دید، احتمال آبگرفتگی موقت بعضی معابر و جاری‌شدن روان آب، بالاآمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، احتمال رخداد صاعقه و بارش تگرگ، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی وجود دارد.

اداره کل هواشناسی استان تهران به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، احتیاط در سفرها به‌ویژه در نواحی کوهستانی، تردد نکردن یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، جابجا نشدن عشایر یا چرای دام در نواحی کوهستانی، احتیاط در طبیعت‌گردی و ترجیحا پرهیز از کوهنوردی و صعود به قله‌ها و خودداری از فعالیت بهره برداران عرصه های منابع طبیعی به دلیل خطر صاعقه و بارش تگرگ، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آبروها، محافظت از امکانات کشاورزی، احتیاط در انجام امور عمرانی، آمادگی راهداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی را توصیه می‌کند.

گزارش ایسنا، هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

بنابر اعلام اداره‌کل هواشناسی استان تهران، جمعه (۸ خرداد) آسمان تهران، نیمه‌ابری و وزش باد، به‌تدریج افزایش ابر، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و گردوخاک با احتمال رگبار و رعدوبرق با کمینه دمای ۲۴ و بیشینه دمای ۳۶ دررجه سانتیگراد و شنبه (۹ خرداد) صاف و وزش باد، در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید با احتمال گردوخاک با بیش‌ترین دمای ۳۲ و کم‌ترین دمای ۲۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.