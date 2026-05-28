به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ محمد رضایی گفت: در پی کسب خبری مبنی بر دپو و نگهداری مقادیری کود شیمیایی و ارزن توسط شخصی به هویت معلوم در یک انباری در شهر خرامه، پس از بررسی فنی بررسی موضوع در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پلیس با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این انبار، ۹ هزار و ۷۰۰ کیلوگرم کود شیمیایی و ۴ هزار کیلوگرم ارزن که به صورت غیرمجاز دپو و احتکار شده بود، کشف کردند.

فرمانده انتظامی خرامه با اشاره به اینکه برابر اعلام کارشناسان مربوطه ارزش اقلام کشف شده ۵ میلیارد برآورد شده است، افزود: در این خصوص برای متصدی انبار پرونده تشکیل و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ رضایی از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرمجاز در قالب احتکار کالا و یا تهیه و توزیع کالا‌های قاچاق توسط افراد سودجو، موضوع را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا نسبت به شناسایی و دستگیری متخلفان اقدام شود