معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در سخنانی با تأکید بر بیاعتمادی تهران به واشنگتن، اعلام کرد پایان جنگ در همه جبههها از جمله لبنان، یکی از اصول اساسی هرگونه مذاکره یا توافق است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما آقای باقری در گفتوگو با شبکه المیادین اعلام کرد که «به آمریکا نمیتوان اعتماد کرد و این مسئله بخشی از ماهیت این کشور مبتنی بر نقض تعهدات است.»
وی تأکید کرد که ایران در مقابله با تجاوزها، بر توانمندیهای داخلی اعلامنشده، نیروهای مسلح و ملت خود تکیه دارد.
آقای باقری افزود: دلیل پیروزی ایران و توانایی آن در مقابله با تحریمهای غیرقانونی یا حملات نظامی، ظرفیتهای داخلی و ملت ایران هستند.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین اظهار کرد: عامل اصلی بیثباتی و ناامنی در منطقه، حضور آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
وی در ادامه خواستار آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران شد و گفت: داراییهای ایران که بهصورت غیرقانونی مسدود شدهاند، باید بدون هیچ شرط و قیدی آزاد شوند.
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی همچنین تصریح کرد: پایان جنگ در تمامی جبههها، از جمله لبنان، از اصول اساسی مذاکرات یا هر توافقی به شمار میرود.