به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ لطف الله محمدی گفت: با هدف ارتقاء امنیت اجتماعی در اماکن عمومی، طرح نظارت و کنترل بر اصناف توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی به مرحله اجرا در آمد.

او به بازدید و بازرسی از ۴۵ واحد صنفی اشاره کرد و افزود: در این راستا، ماموران پلیس هشت واحد صنفی را به دلیل تخلفات صنفی و همچنین عرضه مواد مخدر و اقلام ممنوعه دیگر پلمب نمودند.

فرمانده انتظامی شهرستان فسا بیان کرد:کشف یک هزار و ۶۷۰ عدد قرص، ۳ کیلوگرم مواد مخدر، یک هزار و ۴۰ بطری نوشیدنی فاقدمجوز، یک قبضه سلاح سرد، ۱۲ دست ادوات استعمال مواد افیونی و مقادیری اقلام ممنوعه از جمله این اقلام بود.

سرهنگ محمدی در پایان گفت: متصدیان صنوف پلمب شده پس از تکمیل پرونده، روانه دادسرا شدند.