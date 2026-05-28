به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس دادگستری نیشابور در جمع مسئولان شهرستان، ضمن قدردانی از مدیریت شبکه دامپزشکی و مدیریت کشتارگاه صنعتی شهرستان، بر لزوم تبیین‌ فرهنگی در حوزه سلامت و بهداشت عمومی تأکید کرد.

سید محمد حسینی افزود: نداشتن پروانه، کشتار خارج از کشتارگاه و فضای غیربهداشتی عرضه جرم است.

وی تصریح کرد: بسیاری از ذبح‌ ها در واحد‌هایی انجام می‌شود که اساساً دارای پروانه (جواز) نیستند که برابر قوانین نظام صنفی، مرجع برخورد با این موضوع، اتحادیه صنف مربوط است.

حسینی ادامه داد: اگر واحدی پروانه داشته باشد، اما گوشت را خارج از چرخه کشتارگاه عرضه کند، این عمل بر اساس ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات اسلامی، جرم محسوب می شود و تا یک سال حبس دارد و مراجع برخورد شبکه دامپزشکی، اداره کشاورزی، بهداشت و دستگاه قضایی هستند.

وی گفت: اگر واحد صنفی پروانه داشته و گوشت از کشتارگاه تأمین شده باشد، اما مکان عرضه غیربهداشتی باشد (وجود خونابه)، طبق ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، مأموران بهداشت مجاز به مهر و موم واحد بدون دستور مقام قضایی هستند تا نواقص رفع شود.

حسینی با اشاره به خلأ نبودن قوانین تصریح کرد: ما در قوانین خلأ نداریم، بلکه مشکل در اجرا است.