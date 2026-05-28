رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان از انجام نشا در ۸۹ درصد شالیزارهای استان خبر داد و گفت: عملیات وجین نیز آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، صالح محمدی، درباره آخرین وضعیت کشت برنج در شالیزارهای استان گیلان، گفت: تا امروز بیش از ۲۱۲ هزار هکتار از شالیزارهای استان گیلان برای تولید برنج نشاکاری شدند.
وی همچنین افزود : کشاورزان گیلانی تاکنون در حدود ۱۱ هزار هکتار عملیات وجین را انجام دادهاند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی را منجر به معرفی ارقام زودرس و سازگار برنج دانست و خاطرنشان کرد: رعایت تقویم زراعی و نوبتبندی آب از دیگر مولفههای مدیریت بهینه توزیع آب زراعی جهت جلوگیری از کاهش محصول است.
محمدی با اشاره به وضعیت مطلوب ذخیره آبی سد سفیدرود، از فراهم بودن شرایط مناسب برای کشت برنج در سال زراعی جاری خبر داد و گفت: آزمون خاک و استفاده بهینه از نهادهها جهت تغذیه اصولی اراضی شالیزاری بسیار مهم است.