به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: در اجرای طرح امنیت و آرامش محله‌ها، در اقدامی مقتدرانه با هماهنگی قضایی مامورین این یگان موفق به دستگیری هفت سارق با اعتراف به ۳۶ فقره انواع سرقت، ۱۱ نفر خرده فروش و کشف ۳۴۰ عدد عدد قرص غیرمجاز و یک کیلوگرم تریاک شدند.

سرهنگ یوسفی با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، افزود: از مهمترین ماموریت‌های پلیس حفظ و برقراری امنیت در سطح حوزه استحفاظی است و پلیس شهرستان ممسنی در این زمینه با تمام قدرت تلاش خود را به کار می‌گیرد.