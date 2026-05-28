پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی ممسنی از کشف ۳۶ فقره سرقت و دستگیری ۷ نفر سارق در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ سیدمحمد یوسفی گفت: در اجرای طرح امنیت و آرامش محلهها، در اقدامی مقتدرانه با هماهنگی قضایی مامورین این یگان موفق به دستگیری هفت سارق با اعتراف به ۳۶ فقره انواع سرقت، ۱۱ نفر خرده فروش و کشف ۳۴۰ عدد عدد قرص غیرمجاز و یک کیلوگرم تریاک شدند.
سرهنگ یوسفی با اشاره به اینکه متهمان برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شدند، افزود: از مهمترین ماموریتهای پلیس حفظ و برقراری امنیت در سطح حوزه استحفاظی است و پلیس شهرستان ممسنی در این زمینه با تمام قدرت تلاش خود را به کار میگیرد.