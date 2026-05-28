به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پیکر مرحومه ستاره جمالی نژاد مادر شهید بِش از شهدای والامقام دوران دفاع مقدس استان امروز با حضور مردم شهید پرور و انقلابی شهرستان بویراحمد در گلزار مطهر شهدای شهر یاسوج به خاک سپرده شد.

شهید جعفر قلی بِش در دوران هشت سال دفاع مقدس و در سن ۱۶ سالگی در عملیات کربلای ۵ به فیض شهادت نائل آمد.