مراسم تشییع مادر شهید جعفرقلی بش در یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، پیکر مرحومه ستاره جمالی نژاد مادر شهید بِش از شهدای والامقام دوران دفاع مقدس استان امروز با حضور مردم شهید پرور و انقلابی شهرستان بویراحمد در گلزار مطهر شهدای شهر یاسوج به خاک سپرده شد.
شهید جعفر قلی بِش در دوران هشت سال دفاع مقدس و در سن ۱۶ سالگی در عملیات کربلای ۵ به فیض شهادت نائل آمد.
امروز خانواده و مردم یاسوج را گرد هم آورد تا یاد و خاطره او و مادر صبورش، ستاره جمالینژاد، گرامی داشته شود.