به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ پرویز ارجمند گفت: در اجرای طرح‌های مقابله با محتکران کالا‌های اساسی و با توجه به کمبود مصالح ساختمانی، ماموران پاسگاه انتظامی مزایجان با اقدامات فنی موفق شدند یک انبار احتکار سیمان را شناسایی کنند.

او ادامه داد: ماموران با انجام تحقیقات لازم و حصول اطمینان از احتکار در انبار مذکور با هماهنگی قضایی به محل اعزام شدند.

رئیس پلیس شهرستان بوانات با بیان اینکه در بازرسی از این انبار ۱۰۰۰ کیسه سیمان احتکار شده کشف و مالک آن نیز به مرجع قضایی معرفی شد، بیان کرد: ارزش سیمان‌های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۳ میلیارد ریال برآورد شده است.