پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره مخابرات شهرستان تکاب از بهبود زیرساختهای ارتباطی و ارائه خدمات تخصصی در شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره مخابرات شهرستان تکاب از ایجاد زیرساختهای جدید ارتباطی در شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف افزایش پهنای باند، ارتقای کیفیت سرویسهای مخابراتی و فراهم شدن امکان ارائه خدمات سازمانی به واحدهای تولیدی انجام شده است.
سجاد سبزی، با اعلام این خبر اظهار داشت: موفق شدیم شبکهی ارتباطی نوین و بهروزی را در شهرک صنعتی تکاب احداث کنیم.این طرح افزایش قابل توجهی در ظرفیت واگذاری اینترنت پرسرعت را به دنبال خواهد داشت.
وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم این طرح، امکان ارائه سرویسهای تخصصی سازمانی به واحدهای تولیدی است. همچنین، شاهد افزایش چشمگیر پهنای باند و ارتقای کلی کیفیت سرویسها خواهیم بود که مستقیماً بر سرعت، پایداری و کارایی ارتباطات دیجیتال واحدهای صنعتی تأثیرگذار است.
رئیس اداره مخابرات تکاب این اقدام را گامی مهم در جهت تحقق اهداف توسعهای و حمایت از بخش تولید در شهرستان تکاب برشمرد و بر تعهد این مجموعه به ارائه خدمات مخابراتی مطلوب و همگام با نیازهای روز صنعت تأکید کرد.
سبزی گفت: این ارتقاء زیرساختی، زمینه را برای استفادهی گستردهتر واحدهای تولیدی از فناوریهای نوین ارتباطی، اجرای پروژههای اتوماسیون صنعتی، و تسهیل ارتباطات تجاری داخلی و خارجی فراهم میسازد و انتظار میرود نقشی کلیدی در افزایش توان رقابتی صنایع مستقر در این شهرک ایفا کند