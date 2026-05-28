به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس اداره مخابرات شهرستان تکاب از ایجاد زیرساخت‌های جدید ارتباطی در شهرک صنعتی این شهرستان خبر داد و گفت: این اقدام با هدف افزایش پهنای باند، ارتقای کیفیت سرویس‌های مخابراتی و فراهم شدن امکان ارائه خدمات سازمانی به واحد‌های تولیدی انجام شده است.

سجاد سبزی، با اعلام این خبر اظهار داشت: موفق شدیم شبکه‌ی ارتباطی نوین و به‌روزی را در شهرک صنعتی تکاب احداث کنیم.این طرح افزایش قابل توجهی در ظرفیت واگذاری اینترنت پرسرعت را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: یکی از دستاورد‌های مهم این طرح، امکان ارائه سرویس‌های تخصصی سازمانی به واحد‌های تولیدی است. همچنین، شاهد افزایش چشمگیر پهنای باند و ارتقای کلی کیفیت سرویس‌ها خواهیم بود که مستقیماً بر سرعت، پایداری و کارایی ارتباطات دیجیتال واحد‌های صنعتی تأثیرگذار است.

رئیس اداره مخابرات تکاب این اقدام را گامی مهم در جهت تحقق اهداف توسعه‌ای و حمایت از بخش تولید در شهرستان تکاب برشمرد و بر تعهد این مجموعه به ارائه خدمات مخابراتی مطلوب و همگام با نیاز‌های روز صنعت تأکید کرد.

سبزی گفت: این ارتقاء زیرساختی، زمینه را برای استفاده‌ی گسترده‌تر واحد‌های تولیدی از فناوری‌های نوین ارتباطی، اجرای پروژه‌های اتوماسیون صنعتی، و تسهیل ارتباطات تجاری داخلی و خارجی فراهم می‌سازد و انتظار می‌رود نقشی کلیدی در افزایش توان رقابتی صنایع مستقر در این شهرک ایفا کند