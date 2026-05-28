فرمانده انتظامی سروستان از کشف کالاهای خارجی فاقد مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ هادی جاویدیآزاد گفت: ماموران انتظامی سروستان هنگام اجرای تور ایست و بازرسی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از این اتوبوس ۱۵ طاقه پارچه، ۱۱ دستگاه دوچرخه، ۱۰۱ عدد بکس سیگار، ۱۰۸ عدد پاکت چای و ۴۰ کارتن انبه خارجی و فاقد هرگونه مجوز کشف شد.
فرمانده انتظامی سروستان با اشاره به اینکه راننده تحویل مراجع قضایی و خودرو نیز به پارکینگ دلالت داده شد، گفت: کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ جاویدی آزاد بیان کرد: قاچاق کالا پایههای تولید اشتغال و اقتصاد کشور را متزلزل میکند و لازم است که دیگر دستگاهها نیز با عزمی جهادی در این خصوص با پلیس همکاری کنند.