آموزش و پرورش خراسان رضوی از روز شنبه نهم خرداد امتحانات مقطع متوسطه اول و پایه دهم را در بستر شاد برگزار خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرپرست اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما گفت:طبق ابلاغیه جدید مرکز ارزشیابی وزارت آموزش و پرورش، همه امتحانات غیرحضوری دانش آموزان در پایه های هفتم، هشتم، نهم و دهم در سامانه شاد برگزار می شود.

سلطانی افزود: با توجه به تعداد دانش آموزانی که دوره‌های تحصیلی متوسطه اول و پایه دهم داریم و با توجه به ظرفیتی که شبکه شاد در زمان آموزش غیرحضوری با پشتیبانی‌های دولت ارتقا پیدا کرد نگران برگزاری آزمون مجازی از طریق شبکه شاد نیستیم.

وی گفت: معلمان می‌توانند بخشی از نمرات را به ارزشیابی‌های کیفی در طول سال اختصاص بدهند، همچنین برای اینکه زمینه نظارت ناظران بر امتحانات فراهم باشد، برنامه امتحانی اعلام کردیم که معلمان بر اساس این برنامه امتحانی، آزمون‌ها را برگزار خواهند کرد.