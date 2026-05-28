پخش زنده
امروز: -
در پی صدور هشدار اداره کل هواشناسی گلستان مبنی افزایش دما ، نیروهای محیطزیست این استان برای مقابله با آتشسوزی احتمالی در حالت آماده قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما با صدور هشدار هواشناسی مبنی بر افزایش دما تا ۴۸ درجه در استان گلستان، نیروهای یگان حفاظت محیطزیست و منابع طبیعی برای جلوگیری از وقوع آتشسوزی در عرصههای جنگلی و مرتعی به حالت آمادهباش درآمدند.
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان با اعلام این خبر و با تاکید بر آمادگی مضاعف محیطبانان، همیاران و آتشبانان مستقر در مناطق حفاظت شده، از تمامی کوهنوردان، گردشگران و مسافران خواست تا با توجه به شرایط بحرانی پیشرو، از افروختن هرگونه آتش در پارکهای جنگلی، تفرجگاهها و زیستگاههای طبیعی استان به طور جد خودداری کنند.
سیدمجتبی حسینی افزود: با توجه به گرمای شدید و خشکی پوشش گیاهی، کوچکترین بیاحتیاطی میتواند منجر به حریقهای گسترده و جبرانناپذیر در جنگلها و مراتع گلستان شود لذا از عموم مردم میخواهیم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا وقوع آتشسوزی، مراتب را بلافاصله به نزدیکترین محیطبانی گزارش داده و یا با سامانه ۱۵۴۰ تماس بگیرند تا با حضور به موقع نیروهای امدادی، از وقوع فاجعه محیط زیستی پیشگیری شود.