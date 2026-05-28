به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون فنی اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان خراسان رضوی در سفر به شهرستان بردسکن و در حاشیه افتتاح مدرسه ۶ کلاسه مرحومه لیلا رخساری گفت: استان در قالب طرح نهضت عدالت آموزشی، تاکنون ساخت ۷۲۱ طرح را متعهد شده است که از این تعداد، تاکنون ۵۵۰ طرح قرارداد بسته شده و با پیشرفت فیزیکی حدود ۷۰ درصد در حال اجرا است.

مسلم مصباح افزود: بر اساس برنامه‌ ریزی‌ های انجام شده، این طرح ها در مهرماه سال تحصیلی جدید به بهره‌ برداری خواهند رسید.

وی ادامه داد: سهم شهرستان بردسکن در این طرح، ۱۹ طرح است که بیش از ۵۰ درصد آنها تکمیل شده و بقیه با تامین اعتبار لازم، در آینده نزدیک افتتاح می‌ شوند.

مصباح با ابراز امیدواری به مشارکت معادن منطقه و بهره‌ گیری از سهم مسئولیت‌ های اجتماعی، گفت: استان خراسان رضوی در تعداد طرح های عدالت آموزشی در کشور جایگاه برتری دارد و با همکاری خیران و صنعتگران، شاهد توسعه و تکمیل هر چه سریع‌ تر طرح ها خواهیم بود.