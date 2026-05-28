به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ جاور صفاری گفت: با توجه به اقدامات کنترلی ترافیک تعطیلات عید سعید قربان و ارتقا ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور و سایل نقلیه به ویژه مبادی ورودی و خروجی گیلان محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های قدیم رشت به قزوین و آستارا به اردبیل و بالعکس اعمال می‌شود.

وِی افزود: تردد تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حامل مواد سوختنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ فردا جمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ در محور قدیم رشت قزوین و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه گیلان همچنین گفت: تردد تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حامل مواد سوختنی کالای اساسی در محور اردبیل آستارا و بالعکس از ساعت ۸ تا ۲۴ فرداجمعه ۸ خرداد ۱۴۰۵ ممنوع است.