به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس بنیاد ایران‌شناسی آذربایجان‌غربی گفت: در دنیای امروز موزه‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین مراکز فرهنگی و تاریخی شهر‌های و کشور‌ها شناخته می‌شود و این مکان‌ها نه تنها به نمایش تاریخ و فرهنگ یک جامعه می‌پردازد بلکه به‌عنوان جایی برای آموزش و آگاهی از تاریخ و هنر عمیق انسانی عمل می‌کند و موزه‌ها به‌عنوان نمایشگاه‌های فرهنگی و تاریخی نقش مهمی در حفظ و انتقال میراث‌های فرهنگی و تاریخی دارد.

سعید عضدالدینی ملکی افزود: موزه مکانی است که انسان‌ها را به گذشته‌های دور و پیشرفت‌های عصر جدید وصل می‌کند و نوعی سفر در زمان محسوب می‌شود.

او ادامه داد: درباره موزه‌های ایران نیز می‌توان گفت که نهادینه شدن موزه‌ها با آغاز و تاسیس کاخ موزه ناصرالدین شاه قاجار در کاخ گلستان آغاز شد و موزه‌ها از این زمان یعنی بعد از ناصرالدین شاه یکی پس از دیگر ایجاد شد.

رئیس بنیاد ایران‌شناسی آذربایجان‌غربی گفت: در سال ۱۲۹۵ شمسی موزه ملی ایران تاسیس شد و تاسیس موزه ایران باستان نقطه عطفی در تاریخ موزه و موزه‌داری در ایران است و این موزه نخستین موزه ملی ایران است.

ملکی با بیان اینکه باستان‌شناسی، مردم‌شناسی، علمی، تاریخی و فرهنگی انواع موزه‌ها است، افزود: موزه در استان و شهرستان ارومیه در سال ۱۳۴۶ شمسی در زمینی به مساحت ۷۵۰ مترمربع در ارومیه تاسیس شد و به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین موزه‌های کشور است.

در ادامه این نشست فرزانه ولی‌پور، کارشناس موزه‌های آذربایجان غربی به اهمیت راه‌اندازی موزه‌های سیار در جهان امروز پرداخت و گفت: موزه‌های سیار به موزه‌ای گفته می‌شود که جای ثابتی نداشته و متحرک می‌باشد و اشیا موزه با استفاده از وسایل نقلیه به محل‌هایی که امکان دسترسی راحت و آسان به موزه ثابت ندارند؛ می‌برند، وسایل نقلیه حامل این موزه‌ها به‌طور معمول ماشین کاروان یا کامیون بوده و عموما در مراکز فرهنگی و آموزشی اعم از کتابخانه‌ها، مدارس و مراسم‌ها مستقر و به فعالیت خود می‌پردازند.