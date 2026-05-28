در جریان برگزاری میز خدمت اداره کل راه و شهرسازی خوزستان، جمعی از شهروندان ماهشهری مسائل و درخواستهای خود را در حوزههای مسکن، زمین، املاک و طرحهای عمرانی بهصورت چهرهبهچهره با مدیرکل این مجموعه در میان گذاشتند.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در میز خدمت برگزارشده در اهواز، بهصورت چهرهبهچهره با شهروندان دیدار و گفتوگو کرد.
روحالله عمادی هدف از برگزاری این برنامه را ارتباط مستقیم و بیواسطه با مردم عنوان کرد و گفت: خدمت صادقانه به مردم و رسیدگی فوری به مطالبات آنان از وظایف اصلی مجموعه راه و شهرسازی است.
عمادی افزود:در این میز خدمت، مسائل و درخواستهای شهروندان در حوزههای مسکن، زمین و املاک مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از مراجعات نیز به موضوعات مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اختصاص داشت.
همچنین مشکلات مربوط به راهها، طرح های عمرانی و شهرسازی در دستور رسیدگی قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت حضور میدانی مدیران، این اقدام را عامل افزایش شفافیت و اعتماد عمومی دانست و افزود: به گفته وی، مردم باید بتوانند مسائل خود را بدون واسطه با مدیران در میان بگذارند.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: تسریع در پاسخگویی به پروندهها و رفع موانع اجرایی از اولویتهای این مجموعه است.
او تأکید کرد که در همان جلسه، هماهنگیهای اولیه برای پیگیری بخشی از مطالبات انجام شد و بسیاری از موضوعات در همین جلسات بهصورت اولیه تعیین تکلیف میشود.
عمادی افزود: دیدارهای چهرهبهچهره کمک میکند مشکلات مردم دقیقتر شنیده و سریعتر بررسی شود برگزاری میز خدمت، فرصت مناسبی برای تقویت ارتباط مردم و مدیران دستگاههای اجرایی فراهم میکند.
این برنامه با هدف تسهیل روند خدمترسانی و رسیدگی به مطالبات مردمی برگزار شد.
مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان در پایان بر تداوم اینگونه دیدارها برای حل مشکلات مردم تأکید کرد.