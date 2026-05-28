فرمانده انتظامی مرودشت از کشف دو دستگاه گنجیاب فاقد مجوز و تعدادی سکه تاریخی در یکی از روستاهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،سرهنگ فریبرز مردانی با اشاره به کشف سکههای تاریخی در این شهرستان بیان کرد: ماموران پاسگاه انتظامی درودزن با اقدامات فنی از نگهداری اشیای عتیقه توسط فردی در یکی از روستاهای سطح حوزه استحفاظی مطلع و پس از هماهنگی با مراجع قضایی بلافاصله در محل حاضر شدند.
او ادامه داد: ماموران در بازرسی از این منزل، دو دستگاه گنجیاب به همراه ۲۶ عدد انواع سکه و اشیاء با ارزش تاریخی کشف و ضبط گردید.
فرمانده انتظامی مرودشت با اشاره به اینکه در این زمینه یک نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد، افزود: برابر اعلام نظر کارشناسان مربوطه ارزش این اشیاء کشف شده قدمت تاریخی دارد.
سرهنگ مردانی در پایان ضمن هشدار به افراد سودجویی که درصدد غارت میراث کهن و تاریخی هستند، تاکید کرد و گفت: حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی کشور وظیفهای همگانی است و همکاری شهروندان ضامن حفظ و انتقال این سرمایههای گرانبها به نسلهای آینده خواهد بود.