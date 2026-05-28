

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در این مراسم ؛ سردار محمد کرمی فرمانده نیروی زمینی سپاه ، سردار حسین معروفی معاون فرهنگی کل سپاه ، سردار سید یوسف مولایی معاون تربیت و آموزش سپاه، سردار احمد اخوان معاون هماهنگ کننده نیروی زمینی سپاه ، سردار حسین اشتری مشاور عالی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، سردار حسن حسن‌زاده فرمانده سپاه محمدرسول الله (ص) تهران بزرگ و جمعی از مسئولین حضور داشتند.

سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران بعد از سپهبد شهید حسین سلامی که در جنگ تحمیلی دوم به دست رژیم صهیونیستی به شهادت رسید، با حکم رهبر شهید به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتخاب شد و نقش سازنده‌ای در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و نیز در ارتقای توان نظامی و عملیاتی سپاه، در فاصله جنگ دوم و سوم تحمیلی به کشورمان، ایفا کرد.

سپهبد شهید پاکپور قبل از قبول مسئولیت فرماندهی کل سپاه پاسداران، به عنوان فرمانده نیروی زمینی سپاه خدمت کرد.