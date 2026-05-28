پخش زنده
امروز: -
مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان از بومی سازی جریانسنج چندفازی در این شرکت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ حمید دریس گفت: کوچکترین خطا در محاسبات سیالات تولیدی میتواند پیامدهای مالی سنگینی به همراه داشته باشد؛ از این رو، بومیسازی این فناوری پیشرفته علاوه بر بیاثر کردن تحریمها و جلوگیری از خروج میلیونها دلار ارز، اقتدار فنی و چانهزنی ما را در قراردادهای کلان بینالمللی افزایش میدهد.
وی با قدردانی از همت شرکت دانشبنیان طرف قرارداد و تلاشهای مدیریت امور فنی و واحد پژوهش و توسعه اروندان، این طرح را نماد بارز خطرپذیری هوشمندانه و اعتماد به نخبگان جوان خواند و افزود: امروز به پشتوانه این فناوری، اندازهگیری دقیق نفت، گاز و آب تولیدی در کلیه چاهها و مناطق عملیاتی این شرکت با سهولت محقق شده که پارامتری حیاتی برای تدوین استراتژیهای افزایش و نگهداشت تولید، بهویژه در میدان نفتی دارخوین است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان ادامه داد: تاکنون ۴ دستگاه جریانسنج چندفازی تولید بار اول در میادین عملیاتی مستقر شده و ۱۰۰ عملیات تخصصی چاهآزمایی در موقعیتهای عملیاتی میادین آزادگان شمالی، آزادگان جنوبی و دارخوین با موفقیت کامل به ثبت رسیده است.
دریس خاطرنشان کرد: موفقیت در راهبری این ابرپروژه ملی، سبب شد تا شرکت نفت و گاز اروندان بهعنوان شرکت نوآور برتر کشور در سال ۱۴۰۴ انتخاب شود؛ دستاوردی که نشاندهنده بلوغ فناورانه این شرکت و عزم راسخ ما برای تبدیل شدن به قطب نوآوری در حوزه میترینگ و آزمونهای سیار چاهی است.