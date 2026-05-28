به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به همت پژوهشکده میکروالکترونیک دانشگاه ارومیه؛ نیروگاه خورشیدی ۴۰۰ کیلوواتی این دانشگاه که دچار مشکل شده بود، مجددا احیا و در مدار قرار گرفت.

دکتر مرتضی موسی زاده رئیس پژوهشکده میکروالکترونیک دانشگاه ارومیه در این باره گفت: در تعطیلات نوروز و هم زمان با تهدیدات علیه زیرساخت‌های کشورمان، نیروگاه خورشیدی ۴۰۰ کیلوواتی دانشگاه ارومیه به همت اساتید و پژوهشگران این پژوهشکده احیا و در مدار قرار گرفت.

وی افزود: در این فرایند که در طول یک ماه انجام شد، معاونت پشتیبانی و منابع انسانی دانشگاه ارومیه نیز با پژوهشکده همکاری نمود و از ۷ اینورتور موجود در نیروگاه ۶ اینورتور تعمیر و در مدار تولید قرار گرفت و اینورتور هفتم نیز در حال تعمیرات اساسی است.

دکتر موسی زاده تصریح کرد: بنا بر تصمیم ریاست دانشگاه، از امسال مسئولیت بهره برداری و توسعه این نیروگاه بر عهده پژوهشکده میکروالکترونیک خواهد بود که در این جهت نیز برنامه‌هایی در دست اقدام است.

نیروگاه خورشیدی ۴۰۰ کیلو واتی دانشگاه ارومیه در سال ۱۳۹۸ در پردیس نازلو این دانشگاه مورد بهره برداری قرار گرفت. این نیروگاه یکی از بزرگترین نیروگاه‌های خورشیدی استان است.