آزمون قرآنی ، همزمان با سراسر کشور در شهرستان خفر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مسئول برگزاری مسابقات گفت:بیست و یکمین آزمون حفظ تخصصی قرآن، به صورت همزمان در سراسر کشور بین شهرستانهای استان فارس برگزار شد.
مخلصی گفت:۲۵ حافظ قرآن در طرحهای ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ جزء در این آزمون شرکت کردند که کوچکترین حافظ دختر نوجوان ۱۲ ساله در طرح ۱۰ جزء و پسر نوجوان ۱۵ ساله در طرح ۲۰ جزء در این آزمون شرکت کردند و مسنترین فرد شرکت کننده بانویی ۵۰ ساله بود.
او افزود: این آزمون تنها سالی یک بار از سوی سازمان تبلیغات، برای اعطای مدرک به حافظان قرآن برگزار میشود.
مخلضی ادامه داد: حافظان پس از کسب نمره حدنساب در رشته خود به آزمون حفظ شفاهی راه مییابند که اگر در آزمون شفاهی هم نمره لازم را کسب نمایند.
حافظان ۱۰ جز مدرک دیپلم همتراز با مدرک آموزش و پرورش، حافظان ۲۰ جز مدرک فوق دیپلم و حافظان کل مدرک لیسانس تا دکترا (بسته به نمره کسب کرده و شرایط خاص) کسب مینمایند.
مسئول برگزاری مسابقات در پایان گفت: امسال، سومین سال برگزاری این آزمون در شهرستان خفر بود.