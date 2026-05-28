مجمع علمای اهلبیت ترکیه با تأکید بر وحدت امت اسلامی و حمایت از جریان مقاومت، تجاوزات اسرائیل و آمریکا در منطقه را محکوم کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در متن مجمع علمای اهل بیت ترکیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«وَأَذِّن فِی ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالࣰا وَعَلَیٰ کُلِّ ضَامِرࣲ یَأْتِینَ مِن کُلِّ فَجٍّ عَمِیقࣲ» سوره حج، آیه ۲۷
مجمع علمای اهلبیت ترکیه در پیامی به مناسبت عید قربان، این روز را عید مؤمنانی دانست که با روحیهای سرشار از مهر و عطوفت، حامی فقرا، یتیمان و نیازمندان هستند و با دیدار بزرگان، رفع کدورتها و تقویت پیوندهای انسانی، شادی و محبت را میان جامعه گسترش میدهند.
در این پیام آمده است که مسلمانان امسال نیز عید قربان را در حالی برگزار میکنند که به دلیل ادامه «تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا» علیه جهان اسلام، فضای عید با اندوه و نگرانی همراه شده است.
مجمع علمای اهلبیت ترکیه با اشاره به فلسفه حج ابراهیمی تأکید کرد این فریضه الهی مسلمانان را به ایستادگی در جبهه حق، هوشیاری در برابر قدرتهای استکباری و حمایت از جریان مقاومت فرا میخواند.
در ادامه این بیانیه، از مقاومت جمهوری اسلامی ایران و مردم این کشور بهعنوان نمونهای برجسته از ایستادگی یاد شده و آمده است که ایران «بدون عقبنشینی، الگوی مقاومت حسینی را به جهانیان نشان داد.»
این مجمع همچنین حج را نماد وحدت امت اسلامی توصیف کرد و افزود میلیونها مسلمان با وجود تفاوت در زبان، رنگ، پوشش و ملیت، با هدفی مشترک در برابر خداوند گرد هم میآیند و اگر جهان اسلام از این ظرفیت بهدرستی بهره ببرد، امت اسلامی بار دیگر به عزت و بیداری خواهد رسید.
در پایان، مجمع علمای اهلبیت ترکیه ضمن تبریک عید قربان به مسلمانان ترکیه، ملتهای اسلامی و تمامی مسلمانان جهان، برای قبولی اعمال حجاج و تحقق وحدت و آرامش در جهان اسلام دعا کرد.
مجمع علمای اهل بیت ترکیه