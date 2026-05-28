معاون درمان وزارت بهداشت مطرح کرد؛
ضرورت ارتقای شاخصهای سلامت در مناطق کم برخوردار
معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم ارتقای شاخصهای سلامت در مناطق کمبرخوردار نسبت به پیگیری و حل این مشکلات در کوتاهمدت ابراز امیدواری کرد.
وی ضمن بررسی وضعیت بیمارستان امیرالمومنین (ع) به کمبودهای جدی این مرکز اشاره کرد.
رضوی کمبود نیروی پرستار بومی، نیاز به تجهیز ناوگان فوریتهای پزشکی با آمبولانسهای جدید، نبود دستگاه سیتیاسکن و فرسودگی دستگاههای دیالیز را از جمله اولویتهای اصلی دانست که روند خدماترسانی به مردم این منطقه را با دشواری مواجه کرده است.
معاون درمان وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم ارتقای شاخصهای سلامت در مناطق کمبرخوردار، نسبت به پیگیری و حل این مشکلات در کوتاهمدت ابراز امیدواری کرد و وعده داد که اقدامات لازم برای تامین تجهیزات و تقویت کادر درمانی بیمارستان چاراویماق به سرعت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
شهرستان چاراویماق به دلیل گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت، همواره با چالشهای ویژهای در زمینه دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی روبرو بوده است. در همین راستا حضور مقام ارشد وزارت بهداشت با هدف شناسایی و رفع مشکلات درمان در این شهرستان صورت گرفت.