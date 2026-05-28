به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، فریبرز مرادی گفت: بر اساس آخرین آمار دریافتی از دستگاه‌های تردد شمار نصب شده در راه‌های مواصلاتی استان، این تعداد خودرو طی روز‌های سه شنبه و چهارشنبه ۵ و ۶ خرداد وارد گیلان شد.

وی افزود: همچنین در این مدت ۱۲۹هزار و ۷۷۱ دستگاه خودرو نیز از گیلان خارج شد.

مرادی بیشترین تردد خودرو در استان در۲ روز گذشته را از آزادراه قزوین - رشت با ورود ۱۱۵ هزار و ۶۲۸خودرو عنوان کرد و گفت: از پنجم تا پایان روز ششم خرداد ۴۱ هزار و ۴۰۳خودرو از آزادراه رشت -قزوین خارج شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان افزود: بیشترین ورود و خروج بعد از آزادراه رشت - قزوین مربوط به چابکسر بوده است که بر همین اساس ۵۱ هزار و ۱۰۵ خودرو از این مسیر وارد گیلان شده است.

مرادی از مردم خواست تا برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها با سامانه ۱۴۱تماس بگیرند.