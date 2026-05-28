به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجلس یادبود شهدای خانوادهٔ قائد شهید و رهبر معظم انقلاب عصر امروز پنجشنبه هفتم خردادماه در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) آغاز شد.

این مراسم یادبود از طرف خانواده رهبر معظم انقلاب اسلامی برای شهیده زهرا حداد عادل، شهید سیده بشری حسینی خامنه‌ای، شهید مصباح‌الهدی باقری و شهیده زهرا محمدی گلپایگانی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور گسترده مردم انقلابی و ولایتمدار از سراسر پایتخت و شهر‌های دیگر و جمعی از مسئولان در حال برگزاری است.

پناهیان: تبیین آثار ولایت فقیه باید دل‌های غیرمعتقدان را هم جذب کند

حجت‌الاسلام پناهیان با تأکید بر لزوم پیوند میان «شور حسینی» و «معرفت دینی»، از غفلت نسبت به ابعاد تبیینی «دهه ولایت» انتقاد کرد و خواستار اهتمام جدی‌تر به دستورات رهبر شهید در این زمینه شد.

حجت الاسلام علیرضا پناهیان عصر امروز در مراسم یادبود شهدای خانوادهٔ قائد شهید و رهبر معظم انقلاب در حرم حضرت عبدالعظیم(ع)، با اشاره به شباهت فضای این مراسم با مجلس عزاداری حضرت زینب(س) در شام، اظهار کرد: همان‌طور که اهل‌بیت (ع) پس از پایان دوران حماسه و اسارت، در دمشق بساط عزاداری برای امام حسین (ع) را برپا کردند، امروز نیز مردم ما در سوگ امام شهید خود، مسیر مقاومت و اشک را در پیش گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه عزاداری در مکتب تشیع، سرآغاز پرواز و منبع قدرت است، افزود: مردم ما در سه ماه اخیر با تکیه بر انرژی و عزت ناشی از همین سوگواری‌ها، در برابر سختی‌ها مقاومت کردند. این عزا نه تنها نشانه ماتم و افسردگی نیست، بلکه عامل حفظ دین و ایجاد انگیزه برای ایستادگی بوده است.

پناهیان در بخش دیگری از سخنان خود به تأکیدات مکرر رهبر شهید بر لزوم «عزاداری با معرفت» اشاره کرد و گفت: ایشان همواره به ذاکران اهل‌بیت(ع) توصیه می‌کردند که حتی در شورترین بخش‌های مداحی، باید کلمات و مفاهیمی انتخاب شود که معرفت‌افزا باشد. ما نیز وظیفه داریم این الگو را در سوگواری‌های خود پیاده کنیم.

این خطیب برجسته همچنین با اشاره به فرارسیدن «دهه ولایت» (از عید قربان تا عید غدیر)، این بازه زمانی را یکی از ابداعات راهبردی رهبر شهید دانست و تصریح کرد: متأسفانه این توصیه مهم رهبر شهید مبنی بر تبدیل دهه ولایت به فرصتی برای جشن‌های ولایی و تبیین مفاهیم عمیق آن، به‌طور کامل و دقیق در جامعه اجرایی نشده است.

وی با اشاره به وجود جملات کلیدی و راهبردی از رهبر شهید که هنوز در سطح علمی و عملی به آن‌ها توجه کافی نشده است، خواستار بازخوانی و اجرای دقیق‌تر این منظومه فکری توسط جامعه ولایت‌مدار شد.

پناهیان خطاب به امام زمان (عج) گفت: ما همچنان داغداریم و امیدواریم با پایان یافتن این حماسه مقاومت، فرصتی فراهم شود تا بتوانیم در سوگ امام شهیدمان، حق عزاداری را به‌جا آوریم.

وی در ادامه اظهار داشت: «در تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش و تبلیغات دینی باید تجدیدنظر کنیم، زیرا این موضوع مهم‌ترین عامل حیات جامعه اسلامی و امروز مهم‌ترین عامل بعثت امت اسلامی است. باید این توصیه صریح امام شهید را اجرا کنیم.»

وی با اشاره به بیانات سال ۱۳۷۶ رهبر شهید، افزود: «این سخن، یک بیان ساده نیست؛ بلکه ناشی از یک رویکرد ریشه‌دار است که پیش از انقلاب نیز در سیره و منش ایشان دیده می‌شد. ایشان حدود نیم‌قرن پیش، در مشهد مقدس و در ارتباط با دانشجویان، چنین نگاهی را دنبال می‌کردند.»

پناهیان ادامه داد: «رهبر شهید در جمع مجلس خبرگان رهبری فرمودند اگر می‌خواهید نقش مردم در مسئله ولایت فقیه، نقش عینی و عملی و حساس باشد، باید بخش سوم کار را جدی بگیرید؛ یعنی برای مردم تبیین کنید، جاذبه‌ها را بگویید و چیزهایی را مطرح کنید که مردم را به شوق بیاورد.»

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه در تبلیغ برخی احکام دینی مانند حج، زکات و خمس نیز باید آثار و زیبایی‌های آن برای مردم توضیح داده شود، تصریح کرد: «همان‌طور که ما برای حج، فلسفه و آثار آن را بیان می‌کنیم و حتی کسانی را که الزاماً معتقد به حج نیستند به شوق می‌آوریم، درباره ولایت فقیه نیز باید چنین روشی داشته باشیم؛ یعنی آثار و برکات آن را بگوییم تا حتی غیرمعتقدان نیز به آن جذب شوند.»

وی با انتقاد از محدود ماندن بحث ولایت در چارچوب‌های صرفاً کلامی و فقهی گفت: «ما معمولاً در درس و بحث، درباره چگونگی اثبات ولایت فقیه یا ولایت ائمه(ع) از نظر اعتقادی و کلامی سخن می‌گوییم، اما رهبر شهید تأکید داشتند که باید آثار امامت و ولایت را نیز بیان کنیم تا کسانی که حتی به امامت معتقد نیستند، به شوق آن نزدیک شوند.»

پناهیان در ادامه با اشاره به تأثیر اجتماعی و انقلابی این رویکرد، خاطرنشان کرد: «همان صحنه‌ای که امام شهید ما با خون خود در خیابان‌ها جاری کرد، بسیاری را که اساساً معتقد به ولایت فقیه نبودند، تحت تأثیر قرار داد و عزت را برای ایران احیا کرد.»

وی با یادآوری برخی مباحث نظری پیش از انقلاب درباره «نظامات اسلامی»، گفت: «این حرف تازه‌ای نیست؛ پیش از انقلاب نیز شهید صدر و دیگران گفته بودند که باید نظامات اسلامی را طوری برای مردم بیان کنیم که حتی غیرمعتقدان به اسلام هم به آن گرایش پیدا کنند. امام شهید ما نیز همین نگاه را سال‌ها پیش مطرح کرده بودند»

باید «آثار نبوت و ولایت» را برای مردم تبیین کرد

پناهیان با اشاره به ضرورت پرداختن به آثار عملی نبوت و ولایت در جامعه، اظهار داشت: متأسفانه در موضوع ولایت فقیه و شیوه حکمرانی ائمه اطهار (ع)، به‌ویژه امیرالمؤمنین (ع)، کم‌کاری شده است. ما کمتر کتابی داریم که شیوه حکمرانی حضرت علی (ع) را به‌گونه‌ای تبیین کند که حتی آزادگان عالم و پیروان سایر ادیان را به سمت این مدل حکمرانی مشتاق کند.

وی با بیان اینکه مباحث کلامی اسکلت و فونداسیون دین هستند، افزود: این مباحث در برابر طوفان‌ها و زلزله‌ها حافظ اعتقادات ماست، اما آنچه مردم را جذب می‌کند و به دین پناه می‌دهد، «معماری و زیبایی» این بناست. پناهیان در این‌باره به رویکرد مولوی در شعر خود اشاره کرد که به جای پرداختن به مبانی، بر آثار ولایت و آزادی‌بخشی آن تأکید داشته است.

استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به هدف انبیا و اولیای الهی برای مبعوث کردن امت‌ها گفت: پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) به دنبال این بودند که مردمی را تربیت کنند که با یک اشاره، به تکلیف خود عمل کنند؛ همان‌طور که مردم ایران در حماسه‌های اخیر، «ایمان بالغیب» و یاری امام خود را به نمایش گذاشتند. وی تأکید کرد: ما باید امامت را به‌گونه‌ای توضیح دهیم که تمام آزادگان جهان مشتاق شیوه حکمرانی امیرالمؤمنین (ع) شوند.

ولایت فقیه؛ عامل عزت و آقایی مردم

پناهیان در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری خاطره‌ای از شهید سیدحسن نصرالله، به اهمیت تبیین جایگاه ولایت فقیه پرداخت و گفت: شهید نصرالله جمله کلیدی و ماندگاری درباره ولایت فقیه داشتند که فرمودند: «ما در برابر ولایت فقیه، آقای خودمان هستیم».

وی خطاب به کسانی که دغدغه ترویج احکام دینی مانند حجاب و نماز را دارند، تصریح کرد: به جای پرداختن صرف به احکام، باید «آثار امامت و ولایت» را توضیح دهید. وقتی انسان بداند در کنار ولایت به چه کرامتی دست می‌یابد، شور و شعف در او ایجاد شده و خود به سمت دین و شناخت احکام الهی حرکت خواهد کرد.

پناهیان در پایان خاطرنشان کرد: این عزتی که مردم ایران امروز از آن برخوردارند، نتیجه آموزش‌های عملی ولایت فقیه است که اکنون نوبت جامعه‌شناسان و اسلام‌شناسان است تا این واقعیت‌های میدان‌دیده را تئوریزه کرده و به رشته .تحریر درآورند.