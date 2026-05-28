در آذربایجان غربی سه موزه خصوصی، ۸ موزه متعلق به سایر دستگاههای اجرایی و ۱۳ موزه متعلق به ادارهکل میراثفرهنگی استان وجو دارد.
جلیل رستمپور، در نشست تخصصی موزههای آذربایجان غربی که با همکاری مشترک ادارهکل میراثفرهنگی و بنیاد ایرانشناسی آذربایجان غربی برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد موزههای استان ۲۴ مورد بوده که از این تعداد سه موزه خصوصی، ۸ موزه غیروابسته و متعلق به سایر دستگاههای اجرایی بوده و ۱۳ موزه متعلق به ادارهکل میراثفرهنگی استان است.
مدیر موزههای آذربایجان غربی با اشاره به برنامهریزی برای افزایش فضای موزهای استان افزود: توسعه موزه باستانشناسی ارومیه، سایتموزه جنگ چالدران، احیا و مرمت موزه مجاهدتهای خاموش ارومیه و پیش بینی دو گالری موزهای در یادمان شمس تبریزی خوی در دست احداث بوده و احداث موزه صلح سردشت، موزه باستانشناسی اشنویه، میاندوآب و بوکان از جمله پروژههای موزهای بوده که برنامهریزیهای اولیه انجام گرفته است که در صورت بهرهبرداری از پروژههای موزهای صدرالاشاره، ظرفیت موزهای استان چندین برابر خواهد شد.
او ادامه داد: هماکنون ۳۴ هزار و ۷۰۰ قلم اشیا در موزههای استان وجود دارد که ۱۶ هزار قلم این اشیا از نوع فرهنگی_تاریخی بوده و از این تعداد ۱۴ هزار شی در سیستم سامانه جامع ثبت شدهاند.
رستمپور با اشاره به روند افزایشی بازدید از موزههای استان در سالهای اخیر گفت: متاسفانه در سال گذشته به دلیل شرایط مختلف و تعطیلی موزهها تعداد بازدیدکنندگان در سال گذشته ۱۶۰ هزار نفر بوده است که در مقایسه با زمانهای مشابه سال قبل، ۳۳ درصد افزایش را نشان میدهد.
مدیر موزههای آذربایجان غربی، صدور مجوز موزه شهر و موزه دفاع مقدس ارومیه در سال گذشته، تعیین تکلیف اشیا تقلبی موزههای استان، تشکیل گروه کارشناسی برای اشیای توقیفی، پایش اموال موزههای شهرستان و ارسال لیست این اشیا طبق دستور العمل اموال فرهنگی -تاریخی به ادارهکل دارایی آذربایجان غربی، از دیگر اقدامات مهم برشمرد.