توسعه تصفیه خانه صنعتی مصرف آب و سرمایه گذاری در بازچرخانی آب صنعتی در کارخانه فولاد جوین، موجب صرفه جویی ۵۰ درصدی آب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، قائم مقام مدیرعامل کارخانه پارس فولاد گفت: مطابق استاندارد‌های طراحی واحد‌های احیایی برای تولید آهن اسفنجی میزان مصرف آب به ازای هر تن محصول یک و نیم متر مکعب است.

علی علیزاده مقدم افزود: در این واحد صنعتی با توجه به بهینه سازی خط تولید و احداث تصفیه خانه‌های بهداشتی و صنعتی این میزان به هشت دهم متر مکعب به ازای هر تن محصول اسفنجی رسیده است.

وی در خصوص چگونگی انجام این فرایند بیان کرد: این کارخانه با سرمایه گذاری در بخش تصفیه خانه صنعتی و بازچرخانی آب صنعتی توانسته مصارف آب را تا حدود ۵۰ درصد کاهش دهد.

وی اظهار کرد: هم اکنون مصرف آب در این کارخانه به ۹۰۰ هزار متر مکعب در سال رسیده است که این میزان در سال گذشته یک میلیون و ۶۰۰ هزار متر مکعب بوده است.

علیزاده گفت: با برنامه ریزی‌های انجام گرفته، تعداد حلقه‌های چاه مورد نیاز، از ۶ حلقه به ۲ حلقه کاهش یافته است که این موضوع برداشت بی رویه از منابع آب‌های زیرزمینی را کاهش داده است.

وی افزود: کارخانه پارس فولاد مستقر در شهرستان جوین یکی از طرح‌های بزرگ فولادی کشور است که سالانه با حدود هزار نفر نیروی کار، افزون بر ۸۰۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید می‌کند.

به گفته کارشناسان میزان آب در صنایع فولادی از جمله بالاترین حد مصرف در میان صنایع مختلف است که به طور عمده برای خنک کاری کوره ها، شست و شوی محصولات و کاهش دمای تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مجموع نقش حیاتی در فرآیند‌های تولیدی دارد. از این رو چنین اقداماتی می‌تواند کمک حال توسعه در شهر‌های اقتصادی به ویژه شهر‌های کویری باشد.

شهرستان جوین با بهره مندی از کارخانه پارس فولاد، شرکت ماشین‌های الکتریکی و کارخانه اسید سیتریک یکی از قطب‌های صنعتی خراسان رضوی به شمار می‌رود.

اقتصاد شهرستان جوین به طور عمده بر پایه کشاورزی و صنعت قرار دارد که باتوجه به آب بر بودن هر ۲ صنعت، کمبود منابع آبی در این منطقه را به عنوان یکی از چالش‌های بزرگ در مسیر توسعه این شهرستان تبدیل کرده است.

از این رو یکی از کارخانه‌های این خطه که در زمینه تولید فولاد فعالیت دارد با سرمایه گذاری در بخش تصفیه خانه موفق به برداشتن گامی مهمی در حوزه مصرف بهینه آب در شهرستان جوین شده است.

'"نقاب" مرکز شهرستان ۵۴ هزار نفری جوین در ۳۱۰ کیلومتری جنوب غرب مشهد قرار دارد.