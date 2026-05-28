رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پنل تخصصی حوزه دیجیتال ششمین اجلاس اقتصادی اوراسیا درباره ظرفیتهای هوش مصنوعی، تجارت فرامرزی و هوشمندسازی فرآیندهای تجاری و گمرکی سخنرانی کرد.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، نسرین پابرجا، رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان با اشاره به برگزاری ششمین اجلاس اتحادیه اوراسیا در آستانه، گفت: این مجمع بینالمللی یکی از مهمترین رویدادهای اقتصادی منطقه محسوب میشود، در این دوره محورهای اصلی نشست شامل بررسی اکوسیستم دیجیتال ایمنی محصولات، راهکارهای پلتفرمی در اقتصاد و تحلیل نقش هوش مصنوعی به عنوان محرک توسعه بازار فرامرزی و رقابتهای جدید است.
به گفته رایزن بازرگانی ایران در قزاقستان؛ رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در پانل تخصصی حوزه دیجیتال، سخنرانی کرد. همچنین پابرجا با برشمردن دیگر موضوعات راهبردی در این اجلاس، تصریح کرد: یکپارچگی انرژی، تحول دیجیتال در حقوق بینالملل اوراسیا، و مدیریت هوشمند گمرکی با بهرهگیری از ابزارهای نوین در دستور کار این مجمع قرار دارد تا مسیرهای جدیدی برای تجارت و لجستیک در واقعیتهای جدید اقتصادی منطقه گشوده شود.
وی ادامه داد: بخش مهمی از این مجمع به جلسه عمومی با حضور سران کشورهای عضو ازجمله روسیه، قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قزقیزستان اختصاص یافته است که در آن سیاستهای کلان اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) مورد بحث قرار میگیرد.
گفتنی است، جمهوری اسلامی ایران عضو ناظر اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. بنا بر این موافقتنامه بیش از ۸۷ درصد محصولات و کالاهای تجاری شامل ۸۰۰۰ قلم کالا با تعرفه صفر بین ایران و اعضای اتحادیه مبادله میشود.
حجم مبادلات ایران و ۵ کشور عضواتحادیه ارواسیا در سال گذشته بالغ بر ۶ میلیارد دلار برآورد شده است. سهم ایران از صادرات به اتحادیه ۲ میلیارد و واردات از آن حدود ۴ میلیارد دلار بوده است.