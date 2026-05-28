به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در جلسه برنامه‌ریزی استان گفت: در دوران جنگ تحمیلی سوم، ۲ هزار واحد استان درگیر این حادثه بودند که با برنامه ریزی‌ها، ۵۲۲ واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشته‌اند؛ اما هزار و ۴۳۰ واحد صنفی، صنعتی و معدنی همچنان با مشکلات عمیق ساختاری، سازه‌ای و تامین مواد اولیه دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

صادق کرمی ادامه داد: از میان واحد‌های خسارت‌دیده، ۳۲۳ واحد در دسته صنایع کلان و مادر قرار دارند که توقف فعالیت آنها زنجیره تولید را نه تنها در استان، بلکه در کشور دچار چالش کرده است و همچنین چند واحد معدنی و تعداد زیادی واحد صنفی کارگاهی که هرکدام بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کارگر داشته‌اند، آسیب جدی دیده‌اند.

‌وی با ارائه گزارش تفکیک بخشی صنایع آسیب‌دیده گفت: شهرستان‌های نجف‌آباد، کاشان و شهرضا بیشترین آسیب را دیده‌اند که بخشی از نقاط مورد حمله در داخل شهرک‌های صنعتی دولتی و خصوصی مستقر بوده‌اند.

صادق کرمی با تشریح میزان و عمق آسیب‌ها گفت: بیشترین واحد‌ها بین یک تا ۲۰ درصد تخریب داشته‌اند و بقیه نیز بین‌۲۰ تا ۱۰۰ درصد تخریب داشته‌اند که حدود ۷۷ واحد به طور کامل ویران شده‌اند.

‌وی ادامه داد: متاسفانه در جریان بمباران یکی از کارخانه‌ها در شهرک صنعتی جی، ۲۰ تن از کارگران شریف به شهادت رسیدند.

‌مدیرکل صمت استان اصفهان با تاکید بر اینکه حرکت قطار صنعت استان حتی در شرایط جنگی نیز متوقف نشد، افزود: همان‌طور که در هشت سال دفاع مقدس ثابت شد، فعالیت اقتصادی در هر شرایطی ادامه دارد، از اسفندماه به بعد، ۱۰۱ فقره جواز تاسیس جدید با سرمایه‌گذاری ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ایجاد شده است.

وی گفت: همچنین پیش‌بینی اشتغال هزار و ۸۰۰ نفر صادر شده است و ۵۷ پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌گذاری هزار میلیارد تومان و ایجاد ۲۴۴ فرصت شغلی جدید به ثبت رسیده است که نشان از تاب‌آوری و مجاهدت فعالان اقتصادی استان دارد.