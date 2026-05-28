مسئول برگزاری مسابقات و مسئول انجمن کونگ‌فو توآ استان، از برگزاری مسابقات قهرمانی استان به میزبانی انجمن کونگ‌فو‌های استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسئول برگزاری مسابقات و مسئول انجمن کونگ‌فو توآ استان با اشاره به اینکه این رقابت‌ها به مناسبت گرامیداشت شهدای کونگ‌فوکار و شهدای دانش‌آموز میناب در حال برگزاری است، گفت: این مسابقات در سه رده نونهالان، نوجوانان و جوانان و با حضور بیش از ۱۲۰ فایتر برگزار می‌شود.

محزون افزود: در این دوره از مسابقات از داوران درجه یک، درجه دو و داوران بین‌المللی برای قضاوت رقابت‌ها استفاده شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در اختتامیه این مسابقات، به نفرات برتر حکم و مدال اهدا خواهد شد.