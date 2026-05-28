

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در راستای مبارزه با سوداگران مرگ و در پی دریافت خبر‌های متعدد مبنی بر فروش مواد مخدر در نقاط مختلف شهرستان بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

بر پایه این گزارش، ماموران انتظامی شهرستان در اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی مقدار ۸ کیلو و ۶۰ گرم انواع مواد مخدر را کشف کردند.

۶ قاچاقچی مواد مخدر، ۱۳ خرده فروش مواد مخدر و ۵۶ معتاد متجاهر در این رابطه دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.