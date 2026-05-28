مردم شهرستان ارسنجان ۱۶۴ واحد خون به بیماران نیازمند اهدا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان ارسنجان گفت: با هدف کمک به نیازمندان، در هماهنگی با مرکز انتقال خون شیراز، تیم سیار خونگیری در ارسنجان مستقر شد.
صادق کاظمی افزود: در استقرار دو روزه تیم سیار خونگیری، مردم نوعدوست این شهرستان، ۱۶۴ واحد خون سالم اهدا کردند که این مقدار خون نیاز ۴۹۲ بیمار را بر طرف میکند.
او ادامه داد: این برنامه در راستای ترویج فرهنگ اهدای خون و گسترش فعالیتهای بشردوستانه جمعیت هلالاحمر برگزار شد.
رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان ارسنجان بیان کرد: حضور پرشور داوطلبان و مردم در این اقدام خداپسندانه، تجلی والاترین جلوههای ایثار، همبستگی و حمایت از همنوعان را به نمایش گذاشت.