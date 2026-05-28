رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون ۹۱ هزار راکب موتور سیکلت و ۵۷ هزار راننده خودرو در پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار موسوی پور گفت:در دو ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۲۲۳ هزار موتورسیکلت و خودرو در پایتخت به دلیل تخلفات حادثهساز از جمله عدم استفاده از کلاه ایمنی، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و نبستن کمربند ایمنی توسط پلیس راهور تهران بزرگ اعمال قانون شدهاند. این آمار نشاندهنده تداوم تخلفات پرخطر در میان برخی از رانندگان و لزوم توجه بیشتر به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی برای کاهش سوانح است.
وی ادامه داد :بیش از ۹۱۰۰۰ راکب موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی، که یکی از اساسیترین لوازم ایمنی محسوب میشود، توسط ماموران پلیس راهور جریمه شدهاند. این رقم بالا، هشداری جدی برای موتورسواران است که ایمنی خود و دیگران را به خطر میاندازند.
در همین راستا، بیش از ۵۷,۰۰۰ راننده خودرو به دلیل استفاده از تلفن همراه حین رانندگی متحمل جریمه شدهاند.
سردار موسوی پور این عمل را یکی از مخربترین عوامل حواسپرتی رانندگان دانست و تصریح کرد که حتی یک لحظه غفلت در رانندگی میتواند منجر به اتفاقات ناگواری شود.
همچنین، با هدف افزایش ایمنی سرنشینان خودروها، بیش از ۷۵,۰۰۰ راننده متخلف به دلیل نبستن کمربند ایمنی اعمال قانون شدهاند.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: کمربند ایمنی، مهمترین عامل نجاتبخش در تصادفات شدید است و استفاده نکردن از آن، ریسک مرگ یا آسیبهای جدی را به شدت افزایش میدهد.
سردار موسوی پور با اشاره به آمار فوق، خطاب به تمام رانندگان و موتورسواران پایتخت گفت: هر جریمهای که اعمال میشود، یک یادآوری برای حفظ جان است. کلاه ایمنی، کمربند ایمنی و تمرکز کامل بر رانندگی، فقط قوانین نیستند، بلکه تعهد ما به خودمان، خانواده و جامعه است. اجازه ندهیم بیدقتی یا سهلانگاری، خاطرات تلخ و جبرانناپذیری برایمان رقم بزند. رعایت قانون، ضامن سلامتی و امنیت همه ما در جادههاست.
پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر استمرار طرحهای کنترلی و نظارتی، از شهروندان درخواست کرده است تا با رعایت قوانین، پلیس را در ایجاد شهری امنتر و ترافیکی روانتر یاری رسانند.