فرمانده انتظامی شهرستان دهلران از اجرای طرح «آرامش در شهر» و کشف ۳ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر و ۳۹ هزار قرص روانگردان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ «سید مختار باویر» فرمانده انتظامی شهرستان دهلران گفت: به منظور ایجاد ارتقاء امنیت اجتماعی و افزایش رضایتمندی شهروندان، طرح «آرامش در شهر» پس از هماهنگی با مرجع قضائی به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران انتظامی شهرستان موفق شدند در راستای اجرای این طرح، مقدار ۳ کیلو و ۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر و ۳۹ هزار قرص روانگردان آماده توزیع کشف و تعداد ۲۱ خرده‌فروش مواد مخدر را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی دهلران به توقیف ۸ دستگاه خودرو و ۲۸ دستگاه موتورسیکلت و جمع‌آوری ۱۸ معتاد متجاهر و معرفی به کمپ اشاره کرد و گفت: متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ باویر در پایان با اشاره به اینکه اجرای این طرح‌ها به صورت مستمر در راستای برقراری امنیت پایدار تداوم دارد، اظهار کرد: از شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.