گندمکاران کهگیلویه و بویراحمد در انتظار دریافت مطالبات شان
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد گفت: اسامی و میران گندم خریداری شده از کشاورزان به بانک کشاورزی ارسال شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در حالی که این روزها برداشت گندم در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده کشاورزان تاخیر در پرداخت مطالبات را مهمترین دغدغه عنوان می کنند.
مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گفت: تاکنون ۱۹ هزار و ۱۵۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان کهگیلویه و بویراحمد خریداری شده است.
مهرزاد علیزاده افزود: لیست ۱۶ هزار تن از گندمهای خریداری شده برای پرداخت مطالبات کشاورزان به بانک عامل معرفی شده است.
وی با اشاره به نرخ خرید تضمینی گندم بیان کرد: قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی ۴۹ هزار و ۵۰۰ ریال و گندم دوروم ۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.
علیزاده اضافه کرد: هماکنون ۱۱ مرکز خرید تضمینی در نقاط مختلف استان به صورت شبانهروزی در حال خرید گندم مازاد کشاورزان هستند تا روند تحویل محصول با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.