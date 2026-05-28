مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد گفت: اسامی و میران گندم خریداری شده از کشاورزان به بانک کشاورزی ارسال شده است.



مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گفت: تاکنون ۱۹ هزار و ۱۵۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان کهگیلویه و بویراحمد خریداری شده است. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در حالی که این روزها برداشت گندم در مناطق گرمسیری کهگیلویه و بویراحمد آغاز شده کشاورزان تاخیر در پرداخت مطالبات را مهمترین دغدغه عنوان می کنند.مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی گفت: تاکنون ۱۹ هزار و ۱۵۰ تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان کهگیلویه و بویراحمد خریداری شده است.

مهرزاد علیزاده افزود: لیست ۱۶ هزار تن از گندم‌های خریداری شده برای پرداخت مطالبات کشاورزان به بانک عامل معرفی شده است.

وی با اشاره به نرخ خرید تضمینی گندم بیان کرد: قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی ۴۹ هزار و ۵۰۰ ریال و گندم دوروم ۵۲ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین شده است.