به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در روز نخست رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی نوجوانان آسیا، برای تیم ایران آرمین اسماعیلی در وزن ۴۵ کیلوگرم، علی اسماعیلی در وزن ۴۸ کیلوگرم، وحید عشیری در وزن ۵۵ کیلوگرم، امیررضا طهماسب پور در وزن ۶۰ کیلوگرم، امیررضا مهری در وزن ۹۲ کیلوگرم و علی اکبر آکو در وزن ۱۱۰ کیلوگرم به مدال طلا دست پیدا کردند.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم آرمین اسماعیلی در دور نخست با نتیجه ۷ بر ۵ علی آلماس از قزاقستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ ساچین شیروله از هند را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. اسماعیلی در این دیدار با نتیجه ۸ بر ۲ از سد طاهرجان کریموف از ازبکستان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۴۸ کیلوگرم علی اسماعیلی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر لیاتان آن از چین را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر عمرعلی برد علی اف از قرقیزستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. اسماعیلی در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۱ جواهر شریفبویف از ازبکستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۵۱ کیلوگرم احمد بدرالدینی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم به با نتیجه ۱۱ بر صفر تاکو شیبا از ژاپن را از پیش رو برداشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل کانیشبک ژانگاژول از قزاقستان با نتیجه ۱۲ بر ۳ مغلوب شد و به دیدار رده بندی رفت. بدرالدینی در این دیدار با نتیجه ۷ بر ۵ و ضربه فنی مغلوب بنیاد حسن اف از ازبکستان شد و در جایگاه پنجم ایستاد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم وحید عشیری در دور اول با نتیجه ۶ بر ۱ هاریوم از هند را از پیش رو برداشت. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۲ آدم ابوفاره از اردن را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. عشیری در این مرحله با نتیجه ۱۱ بر ۱ ژیائو ژانگ از چین را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. عشیری در دیدار پایانی با نتیجه ۳ بر ۱ از سد سایمیک عسکروف از قرقیزستان گذشت و به مدال طلا دست یافت.

در وزن ۶۰ کیلوگرم امیررضا طهماسب پور در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر ونشیو فان از چین را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر مقابل چیرافات خونروت از تایلند به پیروزی رسید و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. طهماسب پور در این مرحله با نتیجه ۷ بر صفر و ضربه فنی صدرالدین تولکینبویف از ازبکستان را از پیش رو برداشت و به دیدار فینال راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۹ بر صفر بایل جمال الدینوف از قرقیزستان را شکست داد و صاحب گردن آویز طلا شد.

در وزن ۹۲ کیلوگرم امیررضا مهری پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی هانامانت کمپاناوار از هند را مغلوب کرد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۷ بر ۳ حسن گاسانوف از قرقیزستان را شکست داد و به دیدار فینال راه یافت. مهری در این دیدار با نتیجه ۳ بر ۱ از سد جانگ یئون نا از کره جنوبی گذشت و صاحب مدال طلا شد.

در وزن ۱۱۰ کیلوگرم علی اکبر آکو در دور نخست با نتیجه ۱ بر ۱ از سد شوخجاخون ایلخاموف از ازبکستان گذشت و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه ۱۰ بر ۱ رودرا نیمهان از هند را مغلوب کرد و به دیدار فینال راه یافت. آکو در دیدار فینال با نتیجه ۸ بر ۱ آریستان تمرگالی از قزاقستان را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

فردا جمعه مسابقات ۳ وزن پایانی برگزار می‌شود که قرعه نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۶۵ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، حامد دهقان زاده در دور اول به مصاف یوکی یدا از ژاپن می‌رود.

در وزن ۷۱ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، اسماعیل ظاهردوست در دور اول با هیروتو کادوهیرا از ژاپن مصاف می‌دهد.

در وزن ۸۰ کیلوگرم که ۱۰ شرکت کننده دارد، مهدی غلامیان در دور اول با یوجیان چنگ از چین کشتی می‌گیرد.