پخش زنده
امروز: -
دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد: حجم قراردادهای ارتباط با صنعت این دانشگاه در سال ۱۴۰۴ ، رقمی حدود ۱۲۴۰ میلیارد تومان بوده و حجم وصولیها به بیش از ۱۳۶۰ میلیارد تومان رسیده که چیزی حدود ۱۷ میلیون دلار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آمار و ارقام حوزه پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه، در سالهای اخیر اگرچه چندان بهصورت رسمی از سوی شریف گفته نشده و این رسانه و آنرسانه اظهار نظرهای مختلفی دربارهاش میکردند، اما مراسم تودیع و معارفه سکانداران معاونت پژوهشی و فناوری فرصتی شد تا نگاهی به این آمارها انداخته شود و ما هم وعده دادیم به مرور آنها را با شما به اشتراک بگذاریم.
به روایت این آمار، حجم قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه در سال ۱۴۰۳، حدود ۱۷۳۰ میلیارد تومان بوده و در همین سال ۷۶۰ میلیارد تومان هم وصولی دانشگاه از این مسیر بوده است؛ رقمی که در سال ۱۴۰۴ برای حجم قراردادها حدود ۱۲۴۰ میلیارد تومان بوده و حجم وصولیها به بیش از ۱۳۶۰ میلیارد تومان رسیده که چیزی حدود ۱۷ میلیون دلار (متوسط قیمت سال) است.
در فاصله سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴، در هر سال بیش از ۲۲۰ عضو هیئتعلمی مجری قراردادهای صنعتی بودهاند و سالانه بیش از ۴۰۰ قرارداد فعال در دانشگاه پایش شده است.
حوزههای راهبردی، انرژی و محیط زیست، مدیریت و اقتصاد، تولید و مواد پیشرفته بعلاوه هوش مصنوعی و داده و فناوری اطلاعات، از جمله مهمترین حوزههای ارتباط با صنعت شریف به حساب میآیند.
تهران، اصفهان، اردبیل، خوزستان، فارس، کرمان و هرمزگان، استانهای مطرحتر در ارتباط با صنعت دانشگاه به حساب میآیند و ایلام، خراسان جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد و البته چهارمحل و بختیاری هم هیچ ارتباط صنعتی با شریف نداشتهاند. از این میان ۴۵ درصد کارفرماها دولتی و ۴۴ درصدشان هم در بخش خصوصی بودهاند.