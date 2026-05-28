مقابله خودکار یوتیوب با محتوای جعلی؛ برچسبگذاری هوش مصنوعی اجباری شد
یوتیوب با هدف افزایش شفافیت و مقابله با محتوای فریبنده، سیستم جدیدی را برای شناسایی و برچسبگذاری اجباری ویدیوهایی که توسط هوش مصنوعی تولید یا دستکاری شدهاند، راهاندازی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،
به نقل از تککرانچ، یوتیوب زین پس از ابزارهای داخلی قدرتمند خود برای تشخیص خودکار اثرات هوش مصنوعی در ویدیوها استفاده خواهد کرد.
در این سیاست جدید، دیگر نیازی به تایید یا اعلام خودِ تولیدکننده محتوا نیست؛ بلکه الگوریتمهای یوتیوب در صورت تشخیص محتوای ساخته شده یا دستکاری شده، به طور خودکار برچسب «محتوای تغییر یافته» را روی آن درج میکنند.
این قوانین سختگیرانه حتی محصولات خودِ گوگل و یوتیوب مانند ابزارهای «ویو» و «دریم اسکرین» را هم شامل میشود و سازندگان اجازه حذف این علائم را نخواهند داشت.
این برچسبها که به شکلی کاملاً واضح در ویدیوهای کوتاه (Shorts) و پایین پخشکننده ویدیوهای بلند نمایش داده میشوند، صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارند و تاثیری بر الگوریتمهای پیشنهاد ویدیو یا سیستم درآمدزایی کانالها نخواهند داشت.
یوتیوب با این حرکت نشان داد که همزمان با توسعه ابزارهای هوشمند برای خلاصه کردن مطالب و جستوجوی تعاملی، قصد دارد مرز میان واقعیت و تولیدات هوش مصنوعی را برای کاربران خود کاملاً شفاف کند.