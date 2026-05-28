به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، بسته اخبار کوتاه ۷ خرداد ۱۴۰۵ حاوی سه خبر اقتصادی و اجتماعی از ۳ شهرستان گیلان است.

بهره برداری ازخط سوم یک شرکت صنایع پلاستیک با حضور استاندار در صومعه‌سرا

استاندار گیلان با بیان اینکه با راه اندازی این واحد تولیدی علاوه براینکه برای بیش از ۱۰۰ نفر شغل ایجاد شده است گفت: بخشی از تولیدات این شرکت نیز صادر می‌شود که این امر نشان‌دهنده کیفیت مناسب تولیدات داخلی و توانمندی صنعتگران ایرانی در بازار‌های بین‌المللی است.



برگزاری میزخدمت جهادی در شاندرمن

در اجرای این میز خدمت جهادی، ۶۰ نفر از اهالی شاندرمن مشکلات و درخواست‌های خود را در حوزه‌های مختلف از جمله زیرساخت، خدمات عمومی و اشتغال مطرح و مسئولان نیز دستورات لازم وقانونی برای رفع مشکلات آنان صادر کردند.



در گذشت مادر شهیدان بنائی در چابکسر

حاجیه خانم زلیخا رحیم زاده مادر گرانقدر شهیدان موسی و نصرت الله بنائی دعوت حق را لبیک گفت وپیکرش در روستای اوشیان چابکسر در جوار مزار فرزندان شهیدش آرام گرفت.

شهید نصرت اله بنائی سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۵ و شهید موسی بنائی سال ۱۳۶۱ در منطقه سومار به شهادت رسیدند.