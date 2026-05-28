معاون اول رئیس جمهور در پیامی نوشت: پرچم ایران تحت نگاه استوار رهبری و با همان سیرتِ «امامِ شهید» برافراشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا عارف روز پنجشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ در پیامی در فضای مجازی با گرامیداشت یاد شهدای خانواده امام شهید انقلاب و تبریک اعیاد پیشرو، بر تداوم مسیر خدمت صادقانه تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور در این پیام آورده است: «در این اعیاد، یاد «امامِ شهید» و «خانواده بهشتی» شان گرامی باد. هر چند جای خالی آن خادم مظلوم و علویمنش حس میشود؛ اما شاکریم که پرچم ایران تحت نگاه استوار رهبری از همان سیرت، برافراشته است.
وی همچنین با تأکید بر میثاق دولت با آرمانهای شهدا نوشت: ما هم عهد میبندیم راه صادقترین خادمان ملت که با خون پاکشان تطهیر شده، با صلابت ادامه داشته باشد.