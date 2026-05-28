به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کهگیلویه وبویراحمد ، استاندار در آئین افتتاح مجتمع ادارات باشت، گفت: این مجموعه با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان و با زیربنای ۲ هزار و ۲۰۰ مترمربع در چهار طبقه از محل اعتبارات استانی افتتاح شد.

یدالله رحمانی با بیان اینکه اجرای اسن طرح از سال ۱۳۹۲ آغاز شده بود، افزود: در یک سال و نیم گذشته به همت راه و شهرسازی و حمایت مدیریت برنامه و بودجه و نماینده شهرستان شاهد بهره‌برداری از این مجتمع هستیم.

استاندار ادامه داد: این طرح علاوه بر پاسخگویی نیاز ادارات با توجه به تجمیع ادارات در کنار فرمانداری شهرستان، موجب ارائه خدمت‌رسانی بهتر به مردم می‌شود.

رحمانی گفت: ۱۲ اداره در آینده در این مجتمع قرار است مستقر شوند و برای سایر ادارات نیز در کنار ساختمان زمین پیش‌بینی شده‌است.

وی افزود: یکی از مشکلات شهرستان باشت عدم برخورداری ادارات شهرستان از ساختمان بود که با بهره‌برداری از این مجتمع بخشی از ادارات مستقر و مشکل فضای فیزیکی این ادارات برطرف می‌شود.

رحمانی بیان کرد: بلوار شهید لاریجانی شهر باشت، به‌طول ۲۰۰ متر با اعتباری بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان به صورت امانی توسط شهرداری باشت اجرا شد.