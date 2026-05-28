وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تغییرات جدید در نظام ارزیابی دانشگاهها خبر داد و گفت: از این پس عملکرد دانشگاهها در حوزه «مسئولیت اجتماعی» سهم مشخصی در امتیازدهی به مدیریت دانشگاهها خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، دکتر حسین سیماییصراف امروز (پنجشنبه) در جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان زنجان با تأکید بر پیوند دانشگاه و جامعه، گفت: در آییننامههای وزارت علوم فصل مشخصی برای اثرگذاری استادان در حل مسئلههای اجتماعی پیشبینی شده و همزمان، در نظام ارزیابی مدیران دانشگاهها نیز امتیاز مستقل برای سنجش عملکرد در حوزه مسئولیت اجتماعی لحاظ شده است.
وی ادامه داد: از این دوره به بعد، «۱۰ نمره» در نظام ارزیابی مدیریت دانشگاهها به این موضوع اختصاص پیدا میکند که هر دانشگاه تا چه اندازه در حوزه مسئولیت اجتماعی و حل مسائل جامعه فعال بوده است.
به گفته وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ؛ این رویکرد با هدف تقویت نقش دانشگاه در حل مسائل واقعی جامعه و افزایش پاسخگویی مدیریتی در دانشگاهها دنبال میشود.
سیماییصراف همچنین از راهاندازی سازوکارهای اجرایی این سیاست خبر داد و گفت: دبیرخانه مسئولیت اجتماعی طراحی و حدود دو هفته قبل رونمایی شده است.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ظرفیت دانشگاههای زنجان، گفت: با وجود برخی محدودیتها و چالشها، لازم است جذب دانشجوی خارجی با استفاده از ظرفیتهای علمی و آموزشی دانشگاه زنجان جدیتر دنبال شود.
سیماییصراف در ادامه از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان برای تقویت آزمایشگاههای دانشگاه زنجان خبر داد و با تأکید بر ضرورت ارتقای امکانات آزمایشگاهی گفت: این رقم اگرچه ممکن است برای همه نیازها کافی نباشد، اما در شرایط فعلی گامی ضروری برای تقویت زیرساختهای پژوهشی دانشگاه محسوب میشود.
وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری گفت: وزارت علوم در مسیر حکمرانی هوشمند قرار گرفته است و برای این هدف، به دادههای دقیق نیاز دارد.
وی تأکید کرد: حکمرانی بدون داده میتواند به تصمیمگیریهای تصادفی منجر شود که ممکن است گاهی به هدف برسند و گاهی نرسند.
تقویت نقش دانشگاه در اقتصاد و حل مسائل استان نیازمند همکاری همه دستگاههاست
نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه شهر زنجان نیز در این جلسه گفت: تحقق نقشآفرینی دانشگاه در حرکت اقتصاد، صنعت و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی، صرفاً وظیفه وزارت علوم نیست و به یک اقدام «بینبخشی» با مشارکت همه قوا و نهادها نیاز دارد.
حجتالاسلام مصطفی حسینی با اشاره به ظرفیتهای دانشگاهها برای کمک به تولید، صنعت و حل مسائل مدیریتی، تربیتی و اجتماعی، گفت: برای رسیدن به این هدف باید همه دستگاهها وزارت علوم را همراهی کنند.
حسینی با بیان اینکه در استان زنجان فرصت مناسبی برای تقویت پیوند دانشگاه با میدان عمل وجود دارد، به حضور برخی مدیران و نمایندگان با سابقه دانشگاهی در مجموعه مدیریتی استان اشاره کرد و افزود: این ظرفیت میتواند به توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، کشاورزی و زیستبوم نوآوری کمک کند.
نماینده ولیفقیه در استان همچنین با اشاره به بازدیدهای اخیر از استارتاپها و فعالیتهای فناورانه در زنجان، ظرفیت استان را بیش از وضعیت فعلی دانست و ابراز امیدواری کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی و قانونگذاری، موانع پیشروی نوآوری و شرکتهای دانشبنیان کاهش یابد.