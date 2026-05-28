تایباد دارای رتبه نخست سطح زیر کشت زیره سبز در کشور
شهرستان مرزی تایباد با ۸ هزار هکتار اراضی زیر کشت زیره سبز، دارای رتبه نخست از لحاظ سطح زیر کشت این محصول در کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، مدیر جهاد کشاورزی تایباد گفت: مجموع اراضی زیر کشت زیره سبز در شهرستان تایباد به ۸ هزار هکتار می رسد که از این سطح، بیش از ۶ هزار هکتار به صورت آبی و ۲ هزار هکتار به صورت دیم زیر کشت رفته است.
جواد اعتضادی با بیان اینکه تایباد در صدر جدول تولیدکنندگان زیره سبز کشور قرار دارد، ادامه داد: بر اساس برآوردهای کارشناسی، عملکرد تولید این محصول در هر هکتار به یک تن می رسد و پیش بینی می شود امسال افزون بر ۸ هزار تن زیره سبز برداشت شود.
وی بیان کرد: فصل برداشت زیره سبز از اردیبهشت تا خردادماه ادامه دارد.
اعتضادی گفت: زیره سبز تایباد علاوه بر تأمین بازار داخلی، به علت عطر، طعم و کیفیت ممتاز ناشی از اقلیم منطقه، از جمله محصولات پرسود و ارزآور خراسان رضوی به شمار می آید و سالانه مقادیر قابل توجهی از آن به کشورهای اروپایی، آسیای میانه و حاشیه خلیج فارس صادر می شود.
وی با بیان اینکه عمده کشت زیره سبز در بخش میان ولایت و دشت کرات تایباد انجام می شود، اضافه کرد: زنجیره کاشت، داشت و برداشت این محصول فرصت های شغلی متعددی را برای بهره برداران، کارگران و فعالان حوزه فرآوری و بسته بندی ایجاد کرده است و نقش مؤثری در پویایی اقتصاد جوامع محلی ایفا می کند.
اعتضادی خاطرنشان کرد: زیره سبز که به طلای سبز معروف است، از گیاهان کم آب طلب و سازگار با آب و هوای گرم و خشک شرق ایران است و دوره رشد کوتاه تری دارد.