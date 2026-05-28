هشتاد و هشتمین شب حضور پرشور مردم استان کردستان در تجمعات شبانه، بار دیگر صحنه‌ای از همبستگی، وحدت ملی و اعلام انزجار از استکبار جهانی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، هشتاد و هشتمین شب تجمعات مردمی در استان کردستان با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد و شرکت‌کنندگان بار دیگر بر وحدت، همدلی و حمایت از آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.

در این مراسم، مردم با در دست داشتن پرچم‌های سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران و تصاویر رهبر معظم انقلاب اسلامی، خشم و انزجار خود را نسبت به سیاست‌های استکبار جهانی اعلام کردند.

فضای این تجمعات مملو از شعارهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بود و حاضران با تأکید بر حفظ انسجام ملی، بر ضرورت مقابله با توطئه‌های اقتصادی دشمنان از طریق صرفه‌جویی در مصرف انرژی و رعایت الگوی مصرف بهینه تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان همچنین حضور مستمر و پرشور مردم در این تجمعات را نشانه‌ای از پایبندی ملت ایران به ارزش‌های انقلاب اسلامی و حمایت از وحدت و اقتدار ملی عنوان کردند.